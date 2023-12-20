Раду Україна-НАТО вперше проведуть на рівні начальників збройних сил: відома дата

Це відбудеться у січні 2024 року у рамках засідання військового комітету НАТО.

Раду Україна-НАТО вперше проведуть на рівні начальників збройних сил. Це відбудеться у січні 2024 року у рамках засідання військового комітету НАТО. Про це повідомляє пресслужба Північноатлантичного Альянсу.

Засідання військового комітету - найвищого військового органу НАТО - запланували на 17-18 січня. Участь візьмуть начальники збройних сил країн-союзників, а також їхній колега зі Швеції. Засідання відбудеться під головуванням голови військового комітету адмірала Роба Бауера.

Під час першого дня планується, що начальники ЗС проведуть низку засідань, на яких, зокрема, обговорять питання оборонної промисловості, оперативної сумісності, дорожню карту щодо адаптації до поточних та майбутніх загроз, протиповітряну та протиракетну оборону.

Також учасники дадуть додаткові вказівки та рекомендації щодо військового стримування та оборонних пріоритетів НАТО.

«На останньому засіданні першого дня начальники ЗС вперше зустрінуться у форматі Ради НАТО-Україна. Вони обговорять агресивну війну рф проти України, ситуацію на місцях, а також подальшу підтримку України з боку НАТО та союзників», - уточнюють в Альянсі.

На другий день планується, що учасники засідання зустрінуться з колегами з Австралії, Австрії, Ірландії, Нової Зеландії, Швейцарії, Японії та Кореї.

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