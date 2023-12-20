Совет Украина-НАТО впервые проведут на уровне начальников вооруженных сил: известна дата

Это произойдет в январе 2024 г. в рамках заседания военного комитета НАТО.

Совет Украина-НАТО впервые проведут на уровне начальников вооруженных сил. Это произойдет в январе 2024 г. в рамках заседания военного комитета НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического Альянса.

Заседание военного комитета – высшего военного органа НАТО – запланировано на 17-18 января. Участие примут начальники вооруженных сил стран-союзников, а также их коллега из Швеции. Заседание состоится под председательством главы военного комитета адмирала Роба Бауэра.

В первый день планируется, что начальники ВС проведут ряд заседаний, на которых, в частности, обсудят вопросы оборонной промышленности, оперативной совместимости, дорожную карту по адаптации к текущим и будущим угрозам, противовоздушную и противоракетную оборону.

Также участники дадут дополнительные указания и рекомендации по военному сдерживанию и приоритетам обороны НАТО.

«На последнем заседании первого дня начальники ВС впервые встретятся в формате Совета НАТО-Украина. Они обсудят агрессивную войну рф против Украины, ситуацию на местах, а также дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО и союзников», - уточняют в Альянсе.

Во второй день планируется, что участники заседания встретятся с коллегами из Австралии, Австрии, Ирландии, Новой Зеландии, Швейцарии, Японии и Кореи.

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