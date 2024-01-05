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Особа з інвалідністю І чи II групи при перетині кордону повинна надати ще й військово-облікові документи і дозвіл ТЦК на виїзд, — позиція апеляційного адмінсуду

Під час перетину кордону особа з інвалідністю І чи ІІ групи в пункті пропуску повинна також надати документи, що підтверджують виключення з військового обліку у зв`язку з інвалідністю та дозвіл щодо зміни місця проживання чи перебування, — апеляційний суд.

  1. У світі

Непал заборонив своїм громадянам їхати на заробітки в рф через ризик бути завербованими на війну

21:45, 5 січня 2024
Непал перестав видавати своїм громадянам дозволи на роботу в країні-агресорі.
Непал заборонив своїм громадянам їхати на заробітки в рф через ризик бути завербованими на війну
Фото: Getty Images
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Непал припинив видачу дозволів своїм громадянам на роботу в рф та Україні. Щонайменше 10 непальських солдатів були вбиті під час служби в російські армії. Про це повідомляє Reuters.

Так, уряд знає про факти вербування непальців до російської армії та перевіряв дані про непальців у лавах українських військ, але не знайшов цьому жодних підтверджень.

Непал звернувся до рф із закликом припинити набір до російської армії серед його громадян, відправити всіх непальських солдатів назад, а також виплатити компенсацію сім'ям загиблих.

Згідно з даними уряду Непалу, до 200 громадян наразі служать в армії окупанта, ще близько 100 вважаються зниклими безвісти.

«Непальські солдати, яких називають гуркхами, відомі своєю хоробрістю і бойовими навичками, і служать в британській та індійській арміях після здобуття Індією незалежності в 1947 році згідно з угодою між трьома країнами. З росією такої угоди немає», - пояснює видання.

Як відзначив директор департаменту з питань працевлаштування за кордоном Кабірадж Упреті, рішення щодо тимчасового припинення видачі дозволів на працевлаштування спрямоване на мінімізацію людських жертв.

Громадяни Непалу повинні отримати від уряду дозвіл на роботу за кордоном, який дає їм право на державну підтримку в разі надзвичайних ситуацій або ж компенсацію для їхніх сімей у разі смерті.

«Минулого місяця поліція Непалу затримала 10 осіб за звинуваченням у тому, що вони відправляли безробітних молодих людей для незаконного вербування в російську армію, стягуючи з них величезні суми грошей за туристичні візи», - зазначає видання.

Раніше Непал вимагав від рф не вербувати своїх громадян на війну проти України: є інформація про 6 вбитих непальців.

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