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Непал запретил своим гражданам ехать на заработки в рф из-за риска быть завербованными на войну

21:45, 5 января 2024
Непал перестал выдавать своим гражданам разрешения на работу в стране-агрессоре.
Непал запретил своим гражданам ехать на заработки в рф из-за риска быть завербованными на войну
Фото: Getty Images
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Непал прекратил выдачу разрешений своим гражданам на работу в рф и Украине. Не менее 10 непальских солдат были убиты во время службы в русских армиях. Об этом сообщает Reuters.

Так, правительство знает о фактах вербовки непальцев в российскую армию и проверяло данные о непальцах в рядах украинских войск, но не нашло этому никаких подтверждений.

Непал обратился в рф с призывом прекратить набор в российскую армию среди его граждан, отправить всех непальских солдат обратно, а также выплатить компенсацию семьям погибших.

Согласно данным правительства Непала, до 200 граждан служат в армии оккупанта, еще около 100 считаются пропавшими без вести.

«Непальские солдаты, которых называют гуркхами, известны своей храбростью и боевыми навыками, и служат в британской и индийской армиях после обретения Индией независимости в 1947 году согласно соглашению между тремя странами. С россией такого соглашения нет», – объясняет издание.

Как отметил директор департамента по трудоустройству за рубежом Кабирадж Упрети, решение о временном прекращении выдачи разрешений на трудоустройство направлено на минимизацию человеческих жертв.

Граждане Непала должны получить от правительства разрешение на работу за границей, которое дает им право на государственную поддержку в случае чрезвычайных ситуаций или компенсацию их семей в случае смерти.

«В прошлом месяце полиция Непала задержала 10 человек по обвинению в том, что они отправляли безработных молодых людей для незаконной вербовки в российскую армию, взыскивая с них огромные суммы денег за туристические визы», - отмечает издание.

Ранее Непал требовал от рф не вербовать своих граждан на войну против Украины: есть информация о шести убитых непальцах.

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