Стало известно, какие решения принял Кабмин на заседании 5 января

Кабмин согласовал законопроект об изменениях в финансировании получения высшего образования.

Фото: КМУ

Кабинет Министров 5 января провел заседание. Какие решения были приняты, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про вихід з Угоди про встановлення для учасників Великої Вітчизняної війни, трудівників тилу воєнних років та вдів загиблих воїнів додаткових пільг і матеріальної допомоги у звʼязку з 50-річчям Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років». Законопроектом, ураховуючи дотримання Україною з 2014 курсу на мінімізацію участі у діяльності СНД на будь-яких рівнях та неприєднання до жодного рішення, ухваленого вищими органами СНД, передбачено вихід України з Угоди про встановлення для учасників Великої Вітчизняної війни, трудівників тилу воєнних років та вдів загиблих воїнів додаткових пільг і матеріальної допомоги у звʼязку з 50-річчям Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, складеної 09.12.1994 в Москві та ратифікованої Законом України від 26.04.1996 N 145/96-BP. Зазначена Угода втратила актуальність, оскільки її положення виконані або враховані в нормах ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення енергетичної ефективності». Законопроектом пропонується внести зміни до Законів України «Про енергетичну ефективність», «Про енергетичну ефективність будівель», «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів субʼєктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», «Про Фонд енергоефективності», «Про теплопостачання», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про ринок електричної енергії» та ряду інших в частині оптимізації положень стосовно реалізації повноважень центральними органами виконавчої влади у сфері забезпечення енергетичної ефективності.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам». Законопроект спрямований на реформування системи фінансування здобуття вищої освіти на основі диверсифікації способів фінансового забезпечення навчання здобувачів, підвищення ефективності використання державних коштів в частині фінансування державного замовлення, адресності державної цільової підтримки, вдосконалення механізму формування та розподілу державного замовлення.

Зокрема, проектом Закону передбачено внесення змін до ЗУ «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» щодо особливостей та строків складання середньострокового прогнозу потреби ринку праці, формування державного замовлення з метою визначення зведених проектних обсягів державного замовлення та подання їх Міністерству фінансів України для своєчасного включення їх до проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік. Передбачено також внесення змін до ЗУ «Про вищу освіту», зокрема, в частині визначення державного та регіонального замовлення, категорій осіб, які можуть повторно здобувати вищу освіту з використанням коштів державного (місцевого) бюджету, окреслення права на вищу освіту та його забезпечення, зокрема, шляхом безоплатного навчання для здобуття вищої освіти за державним або регіональним замовленням, з повною або частковою оплатою навчання за рахунок державних грантів, пільгових довгострокових кредитів на навчання для здобуття вищої освіти, ваучерів тощо.

- Внесено, з метою належної реалізації положень законів України від 20.03.2023 N 2970-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» та від 17.10.2023 N 3419-IX «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб», зміни до Положення про Міністерство юстиції України. Уточнено назву субʼєктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії за якими здійснює Мінʼюст, а саме, назву субʼєктів первинного фінансового моніторингу «особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами» доповнено словами «трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи».

- Визначено умови оплати праці та затверджено схему посадових окладів працівників бюджетної установи «Центр гуманітарного розмінування».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 27.12.2022 N 1447 «Про затвердження переліків лікарських засобів та медичних виробів, що ввозяться та постачаються на митну територію України під час воєнного стану». Викладено у новій редакції Перелік лікарських засобів та медичних виробів, що ввозяться та постачаються на митну територію України під час воєнного стану. Зміни спрямовані на спрощення механізму звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України лікарських засобів та медичних виробів, в тому числі без державної реєстрації та дозвільних документів, що призначені для надання медичної допомоги особам, які у період проведення АТО та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ, та/або запровадження воєнного стану зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я.

- Внесено зміни до Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я. Виключено заклади охорони здоров’я МВС з переліку органів, на яких не поширюються вимоги зазначеного Порядку, що забезпечить нормативно-правове врегулювання питання укладання контрактів з керівниками закладів охорони здоров’я МВС.

- Затверджено, з метою імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та створення правових механізмів реалізації ЗУ «Про державну допомогу субʼєктам господарювання», критерії оцінки допустимості державної допомоги субʼєктам господарювання на надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес. Критеріями оцінки визначено мету і форми надання державної допомоги; категорії отримувачів державної допомоги; максимальний розмір державної допомоги, яка може надаватися; умови та спосіб розрахунку сукупного розміру державної допомоги; витрати, що можуть бути відшкодовані отримувачам державної допомоги.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 25.03.2009 N 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» щодо уточнення вимог стосовно застосування Національного переліку основних лікарських засобів для здійснення закупівель лікарських засобів закладами охорони здоров’я, місцевими державними/військовими адміністраціями та їх структурними підрозділами. Внесено зміни до постанови КМУ від 12.10.2022 N 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», якими розширено перелік лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій з використанням електронного каталогу.

- Внесено зміни у додаток «Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення роботи комунальних закладів освіти, що пошкоджені/знищені внаслідок бойових дій» до постанови КМУ від 20.10.2023 N 1111 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення роботи комунальних закладів освіти, що пошкоджені/знищені внаслідок бойових дій». Включено у зазначений додаток інформацію щодо розподілу субвенції на відновлення опорного навчального закладу Марʼянівське навчально-виховне обʼєднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садочок» Поліської селищної громади у обсязі 23 млн. гривень.

- Внесено зміни до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України, якими Адміністрацію Держспецзвʼязку визначено регулятором комунікаційних послуг. Внесено зміни до Положення про Міністерство цифрової трансформації України, якими Мінцифри визначено головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері хмарних послуг, та передбачено його повноваження стосовно здійснення визначених законом повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері розвитку та функціонування Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та здійснення заходів щодо створення та забезпечення функціонування освітнього мобільного додатку «Мрія».

- Затверджено, на виконання статті 35 ЗУ «Про дипломатичну службу», Порядок, розміри та умови виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) за кордоном працівника дипломатичної служби чи втрати ним працездатності.

- Внесено зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Визначено підставу не отримання житлового приміщення з фонду, внутрішньо переміщеними особами та членам її сімʼї. Розширено перелік пріоритетних критеріїв по нарахуванню балів, що набирають внутрішньо переміщені особи/сімʼї. Удосконалено заяву про взяття на облік громадян, що потребують надання житлового приміщення для тимчасового проживання з фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

- Включено до Переліку обʼєктів великої приватизації державної власності частку розміром 66,65 відсотка статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний союз «Либідь».

- Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського шляхом приєднання його до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова з метою забезпечення задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних фахівцях та покращення конкурентних можливостей здобуття якісної вищої освіти.

- Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки та Національної академії наук щодо реорганізації Одеського державного екологічного університету та Фізико-хімічного інституту захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України шляхом приєднання їх до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова з метою забезпечення задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних фахівцях та покращення конкурентних можливостей здобуття якісної вищої освіти. Установлено, що Одеський національний університет імені І.І. Мечникова є правонаступником майна, земельних ділянок, прав та обовʼязків Одеського державного екологічного університету та Фізико-хімічного інституту захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України.

- Передано цілісні майнові комплекси Державного професійно-технічного навчального закладу «Дніпровський регіональний центр професійно-технічної освіти», Центру професійно-технічної освіти м. Житомира та Державного навчального закладу «Житомирське вище професійне технологічне училище» у власність відповідно Дніпровської та Житомирської міських територіальних громад.

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