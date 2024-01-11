Молдова спростувала заяву Придністров'я про «інцидент із вогнепальною зброєю» на кордоні з Україною

Бюро реінтеграції Молдови стверджує, що не має офіційних підтверджень щодо заяв придністровських спецслужб.

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Уряд Молдови відхилив заяву міністерства держбезпеки непризнаного Придністров'я про «інцидент із вогнепальною зброєю» на кордоні з Україною. За інформацією NewsMaker, Бюро реінтеграції Молдови стверджує, що не отримало підтверджень щодо заяв представників придністровської спецслужби «МДБ».

«Офіційними каналами підтвердженої інформації про це немає. Ми знову заявляємо про необхідність отримувати інформацію з достовірних та офіційних джерел компетентних державних органів», – повідомили представники Бюро реінтеграції.

Представники Бюро реінтеграції вказали, що не мають офіційних підтверджень щодо заяв, які зробили придністровські спецслужби, і закликали отримувати інформацію з достовірних та офіційних джерел компетентних державних органів.

Раніше, 10 січня, «МДБ» Придністров'я повідомило про «інцидент із застосуванням вогнепальної зброї» на кордоні з Україною, стверджуючи, що двоє жителів Придністров'я перемістились на територію України. Українська Держприкордонслужба тоді спростувала цю інформацію, і її представник ствердив, що не відомо про жодні інциденти на придністровському сегменті кордону з Молдовою.

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