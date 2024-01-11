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  1. В мире

Молдова опровергла заявление Приднестровья об «инциденте с огнестрельным оружием» на границе с Украиной

17:04, 11 января 2024
Бюро реинтеграции Молдовы утверждает, что не имеет официальных подтверждений относительно заявлений приднестровских спецслужб.
Молдова опровергла заявление Приднестровья об «инциденте с огнестрельным оружием» на границе с Украиной
Источник фото: depositphotos.com
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Правительство Молдовы отклонило заявление министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья об «инциденте с огнестрельным оружием» на границе с Украиной. По информации NewsMaker, Бюро реинтеграции Молдовы утверждает, что не получило подтверждений относительно заявлений представителей приднестровской спецслужбы «МГБ».

«По официальным каналам подтвержденной информации об этом нет. Мы вновь заявляем о необходимости получать информацию из достоверных и официальных источников компетентных государственных органов», - сообщили представители Бюро реинтеграции.

Представители Бюро реинтеграции указали, что не имеют официальных подтверждений относительно заявлений, которые сделали приднестровские спецслужбы, и призвали получать информацию из достоверных и официальных источников компетентных государственных органов.

Ранее, 10 января, «МГБ» Приднестровья сообщило об «инциденте с применением огнестрельного оружия» на границе с Украиной, утверждая, что двое жителей Приднестровья переместились на территорию Украины. Украинская Госпогранслужба тогда опровергла эту информацию, и ее представитель утверждал, что не известно ни о каких инцидентах на приднестровском сегменте границы с Молдовой.

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