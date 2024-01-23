Польща підіймала у небо авіацію через російську ракетну атаку по Україні

Була активізована авіація Польщі та союзників.

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рф вдосвіта 23 січня масовано атакувала Україну ракетами різних типів. Під ударом потрапила низка міст, зокрема Київ, Харків та Павлоград.

Через ракетну атаку Польща підіймала у небо авіацію. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

«Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, яка пов’язана з наміром завдати ударів по території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і ситуація контролюється на постійній основі», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що була активізована авіація Польщі та союзників.

Жителів Польщі, зокрема на південному сході, попередили про підвищення рівня шуму.

Раніше ми писали, що у Святошинському районі Києва у квартирі виявили боєголовку ракети, що не здетонувала.

Додамо, що Київ був атакований балістичними та крилатими ракетами.

Також у Харкові росіяни влучили в газопровід.

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