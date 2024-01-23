Польша поднимала в небо авиацию из-за российской ракетной атаки по Украине

рф на рассвете 23 января массированно атаковала Украину ракетами разных типов. Под ударом попал ряд городов, в том числе Киев, Харьков и Павлоград.
Из-за ракетной атаки Польша поднимала в небо авиацию. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.
«Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины. Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, и ситуация контролируется на постоянной основе», - говорится в сообщении.
Отмечается, что была активизирована авиация Польши и союзников.
Жителей Польши, в том числе на юго-востоке, предупредили о повышении уровня шума.
Ранее мы писали, что в Святошинском районе Киева в квартире обнаружили боеголовку не сдетонировавшей ракеты.
Добавим, что Киев был атакован баллистическими и крылатыми ракетами.
Также в Харькове россияне попали в газопровод.
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