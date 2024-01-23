Польша поднимала в небо авиацию из-за российской ракетной атаки по Украине

Была активизирована авиация Польши и союзников.

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рф на рассвете 23 января массированно атаковала Украину ракетами разных типов. Под ударом попал ряд городов, в том числе Киев, Харьков и Павлоград.

Из-за ракетной атаки Польша поднимала в небо авиацию. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

«Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины. Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, и ситуация контролируется на постоянной основе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что была активизирована авиация Польши и союзников.

Жителей Польши, в том числе на юго-востоке, предупредили о повышении уровня шума.

Ранее мы писали, что в Святошинском районе Киева в квартире обнаружили боеголовку не сдетонировавшей ракеты.

Добавим, что Киев был атакован баллистическими и крылатыми ракетами.

Также в Харькове россияне попали в газопровод.

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