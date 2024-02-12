Польські фермери заблокували три пункти пропуску з Україною

Польські фермери знову заблокували пунктах пропуску «Шегині», «Зосін» та «Долгобичув».

Джерело фото: antikor

За повідомленням Державної прикордонної служби України, польські фермери розпочали акції протесту на ще двох пунктах пропуску та знову заблокували «Шегині».

О 10:10 12 лютого розпочалась акція протесту польських фермерів біля пункту пропуску «Зосін». Протестувальники збираються пропускати по три вантажівки на годину. При цьому, легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонн в обох напрямках будуть оформлюватися у звичайному режимі.

Також утворилося блокування на пункті пропуску «Долгобичув», де протестувальники намагаються пропускати по дві вантажівки на годину в обох напрямках.

Крім того, відновлено блокування на напрямку пунктів пропуску «Медика – Шегині». Планується пропускати по одній вантажівці в годину. Протест не стосується пропуску легкового автотранспорту та автобусів.

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