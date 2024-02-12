Польские фермеры заблокировали три пункта пропуска с Украиной

Польские фермеры снова заблокировали пунктах пропуска "Шегини", "Зосин" и "Долгобичув".

Источник фото: antikor

По сообщению Государственной пограничной службы Украины, польские фермеры начали акции протеста на еще двух пунктах пропуска и снова заблокировали "Шегини".

В 10:10 12 февраля началась акция протеста польских фермеров возле пункта пропуска "Зосин". Протестующие собираются пропускать по три грузовика в час. При этом, легковые автомобили, автобусы, транспортные средства с гуманитарной помощью, а также транспортные средства до 3,5 тонн в обоих направлениях будут оформляться в обычном режиме.

Также образовалось блокирование на пункте пропуска "Долгобичув", где протестующие пытаются пропускать по два грузовика в час в обоих направлениях.

Кроме того, возобновлено блокирование на направлении пунктов пропуска "Медика - Шегини". Планируется пропускать по одному грузовику в час. Протест не касается пропуска легкового автотранспорта и автобусов.

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