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За питання допомоги Україні візьмемось «своєчасно», — спікер Джонсон після зустрічі в Білому домі

21:03, 27 лютого 2024
За словами спікера Палати представників США Майка Джонсона, Палати представників вивчає всі можливі варіанти.
За питання допомоги Україні візьмемось «своєчасно», — спікер Джонсон після зустрічі в Білому домі
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Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон повідомив про результати зустрічі з іншими лідерами Конгресу й президентом США Джо Байденом у Білому домі, яка відбулася 27 лютого. Про деталі зустрічі він сказав у заяві для ЗМІ.

Він зазначив, що й далі вважає пріоритетом вирішення питання захисту кордону.

«Коли я прийшов сьогодні, то мав на меті висловити, як вважаю, очевидну істину: нам потрібно насамперед потурбуватись про потреби Америки. І насамперед – про наш відкритий кордон», – зазначив він.

У своїй заяві Джонсон також згадав і про розгляд законопроекту про додаткове фінансування, який містить допомогу для України.

«Я чітко заявив президенту й решті присутніх, що Палата активно вивчає всі можливі варіанти. І ми візьмемось за це питання своєчасно. Але, знову-таки, перший пріоритет для нашої країни – кордон і його захищеність»,  – сказав спікер.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що бездіяльність Конгресу Сполучених Штатів Америки призвела до жахливих наслідків в Україні.

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