Наслідки бездіяльності Конгресу по допомозі України щодня стають жахливими, — Джо Байден

За словами Джо Байдена, партнери по G7 дуже стурбовані питанням допомоги Україні.

Президент США Джо Байден заявив, що бездіяльність Конгресу Сполучених Штатів Америки призвела до жахливих наслідків в Україні, оскільки за фінансову допомогу на 60 млрд доларів так і не проголосували, повідомляє CNN.

«Я думаю, що наслідки бездіяльності (Конгресу – ред.) в Україні щодня стають жахливими. Я розмовляв з деякими з наших партнерів щодо G7, вони дуже стурбовані», - сказав Байден.

Також президент США додав, що Конгресу необхідно виділити фінансування для уряду, оскільки припинення його роботи «завдасть значної шкоди економіці».

Раніше ми писали, що Джо Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, щоб прискорити надання фінансової допомоги Україні.

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