Последствия бездействия Конгресса по помощи Украине каждый день становятся ужасными, — Джо Байден

По словам Джо Байдена партнеры по G7 очень обеспокоены относительно вопроса помощи Украине.

Президент США Джо Байден заявил, что бездействие Конгресса Соединенных Штатов Америки привело к ужасным последствиям в Украине, поскольку за финансовую помощь на 60 млрд долларов так и не проголосовани, передает CNN.

«Я думаю, что последствия бездействия (Конгресса - ред.) в Украине каждый день становятся ужасными. Я разговаривал с некоторыми из наших партнеров по G7, они очень обеспокоены», - сказал Байден.

Также президент США добавил, что Конгрессу необходимо выделить финансирование для правительства, поскольку прекращение его работы «нанесет значительный ущерб экономике».

Ранее сообщалось, что Джо Байден встретится с лидерами Конгресса, чтобы ускорить выделение финансовой помощи Украине.

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