За вопрос помощи Украине возьмемся «своевременно», — спикер Джонсон после встречи в Белом доме

По словам спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, Палата представителей изучает все возможные варианты.

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон сообщил о результатах встречи с другими лидерами Конгресса и президентом США Джо Байденом в Белом доме, которая состоялась 27 февраля. О подробностях встречи он сказал в заявлении для СМИ.

Он отметил, что и дальше считает приоритетом решение вопроса защиты границы.

«Когда я пришел сегодня, я имел целью выразить, как считаю, очевидную истину: нам нужно прежде всего позаботиться о потребностях Америки. И прежде всего – о нашей открытой границе», – отметил он.

В своем заявлении Джонсон также упомянул и о рассмотрении законопроекта о дополнительном финансировании, содержащем помощь для Украины.

«Я четко заявил президенту и остальным присутствующим, что Палата активно изучает все возможные варианты. И мы возьмемся за этот вопрос своевременно. Но, опять же, первый приоритет для нашей страны – граница и ее защищенность», – сказал спикер.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что бездействие Конгресса Соединенных Штатов Америки привело к ужасным последствиям в Украине.

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