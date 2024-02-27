В Белом доме сообщили, будут ли США отправлять свои войска в Украину

В США сделали заявление о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил отправку войск в Украину в долгосрочной перспективе.

Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон сообщила, что страна не будет отправлять своих военных для участия в боевых действиях на территории Украины, передает Le Monde.

«Президент Байден ясно дал понять, что США не будут посылать войска воевать в Украину», - заявила Уотсон.

Также она добавила, что Байден считает, что победа требует военной помощи, которую блокирует Конгресс.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки сухопутных войск западных стран в Украину. По его словам, согласия по этому вопросу пока нет, но исключать этого нельзя.

Добавим, Германия и Великобритания не будут отправлять свои войска в Украину.

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