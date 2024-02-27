У Білому домі повідомили, чи відправлятимуть США свої війська в Україну

У США зробили заяву щодо слів президента Франції Еммануеля Макрона, який не відкинув відправку військ в Україну в довгостроковій перспективі.

Представник Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон повідомила, що країна не відправлятиме своїх військових для участі в бойових діях на території України, передає Le Monde.

«Президент Байден ясно дав зрозуміти, що США не надсилатимуть війська воювати в Україну», - заявила Вотсон.

Також вона додала, що Байден вважає, що перемога потребує військової допомоги, яку блокує Конгрес.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість відправки сухопутних військ західних країн в Україну. За його словами, наразі згоди з цього питання немає, але виключати цього не можна.

Додамо, Німеччина та Велика Британія не відправлятимуть свої війська в Україну.

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