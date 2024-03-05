Франція домовлятиметься з Чехією про постачання 800 тисяч боєприпасів Україні

Макрон планує візит до Праги для обговорення закупівлі боєприпасів для України.

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Президент Франції Емманюель Макрон запланував візит до Праги, де планує обговорити ініціативу з закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України поза межами Євросоюзу. Цю інформацію надає агентство Bloomberg, посилаючись на джерела.

Очікується, що під час візиту Макрон обговорить цей план з президентом Чехії, а пізніше цього тижня міністри оборони та закордонних справ ЄС проведуть окремі зустрічі для уточнення деталей.

Підтримку цій ініціативі вже виразили Німеччина, Нідерланди та Данія, що приєдналися до Франції. За даними Bloomberg, європейські союзники демонструють солідарність з Україною, постачаючи військову техніку в умовах загострення військового конфлікту, коли українські військові занепокоєні можливим проривом російських військ у їхні оборонні лінії до літніх місяців.

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