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Колишні керівники Twitter подали до суду проти Маска за невиплату $128 млн

11:37, 5 березня 2024
Позивачі вимагають Маска виплатити вихідну допомогу на загальну суму понад $128 мільйонів.
Колишні керівники Twitter подали до суду проти Маска за невиплату $128 млн
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Четверо колишніх вищих керівників Twitter виступили з позовом до власника соцмережі Ілона Маска з вимогою виплати невиплаченої вихідної допомоги на загальну суму понад 128 мільйонів доларів, повідомляє Financial Times.

У позові зазначено, що колишній CEO Twitter Параг Агравал, фінансовий директор Нед Сігал, директор з юридичних та політичних питань Віджая Гадде та юрисконсульт Шон Еджетт були змушені залишити компанію через обман та відмову виплати вихідної допомоги.

У приведеному у позові уривку з біографії Ілона Маска, написаної Волтером Айзексоном, зазначається, що підприємець поспішив закрити угоду, щоб мати можливість звільнити керівників перед отриманням ними своїх опціонів на акції або ще до їхнього власного звільнення.

Раніше Маск кілька разів висловлював критику на адресу колишніх керівників Twitter за їхнє керівництво платформою. У жовтні минулого року SEC подала на Маска до суду, щоб змусити його надати свідчення у зв'язку з розслідуванням його покупки Twitter.

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