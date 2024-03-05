Бывшие руководители Twitter подали в суд против Маска за невыплату $128 млн

Истцы требуют Маска выплатить выходное пособие на общую сумму более $128 миллионов.

Четверо бывших высших руководителей Twitter выступили с иском к владельцу соцсети Илону Маску с требованием выплаты невыплаченного выходного пособия на общую сумму более 128 миллионов долларов, сообщает Financial Times.

В иске указано, что бывший CEO Twitter Параг Агравал, финансовый директор Нед Сигал, директор по юридическим и политическим вопросам Виджай Гадде и юрисконсульт Шон Эджетт были вынуждены покинуть компанию из-за обмана и отказа выплаты выходного пособия.

В приведенном в иске отрывке из биографии Илона Маска, написанной Уолтером Айзексоном, отмечается, что предприниматель поспешил закрыть сделку, чтобы иметь возможность уволить руководителей перед получением ими своих опционов на акции или еще до их собственного увольнения.

Ранее Маск несколько раз высказывал критику в адрес бывших руководителей Twitter за их руководство платформой. В октябре прошлого года SEC подала на Маска в суд, чтобы заставить его дать показания в связи с расследованием его покупки Twitter.

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