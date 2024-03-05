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За тем, как Украина использует 50 млрд евро от ЕС, будет следить Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции

Механизм финансирования от ЕС предусматривает, что Ревизионный совет будет принимать рекомендации для Украины по всем случаям, когда, по ее мнению, украинские органы не приняли меры по предотвращению коррупции и конфликта интересов, а Украина должна будет выполнить такие рекомендации без задержки.

Для расчета налога на недвижимость Минюст теперь будет передавать данные о владельцах квартир и домов в Налоговую в автоматическом порядке

Считать налог на недвижимость теперь будут по данным об объектах жилой и нежилой недвижимости, которые будут передаваться в Налоговую службу в автоматическом порядке.

Как задекларировать уничтоженное имущество: разъяснение НАПК

Если дом или автомобиль уничтожены, то информация об имуществе все равно подлежит отображению до момента исключения сведений из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или снятия транспортного средства с учета.

Кабмин внес изменения в Порядок госрегистрации прав на недвижимое имущество относительно проверки приобретателя земельного участка

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НАПК проанализировало законопроект Кабмина 10449 о мобилизации и указало на усложнение правового механизма судебной защиты гражданами своих прав.

  1. В мире

Франция будет договариваться с Чехией о поставках 800 тысяч боеприпасов Украине

14:45, 5 марта 2024
Макрон планирует визит в Прагу для обсуждения закупки боеприпасов для Украины.
Франция будет договариваться с Чехией о поставках 800 тысяч боеприпасов Украине
Источник фото: slovoidilo
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Президент Франции Эмманюэль Макрон запланировал визит в Прагу, где планирует обсудить инициативу по закупке 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами Евросоюза. Эту информацию предоставляет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Ожидается, что во время визита Макрон обсудит этот план с президентом Чехии, а позже на этой неделе министры обороны и иностранных дел ЕС проведут отдельные встречи для уточнения деталей.

Поддержку этой инициативе уже выразили Германия, Нидерланды и Дания, присоединившиеся к Франции. По данным Bloomberg, европейские союзники демонстрируют солидарность с Украиной, поставляя военную технику в условиях обострения военного конфликта, когда украинские военные обеспокоены возможным прорывом российских войск в их оборонительные линии до летних месяцев.

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