Франция будет договариваться с Чехией о поставках 800 тысяч боеприпасов Украине

Макрон планирует визит в Прагу для обсуждения закупки боеприпасов для Украины.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон запланировал визит в Прагу, где планирует обсудить инициативу по закупке 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами Евросоюза. Эту информацию предоставляет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Ожидается, что во время визита Макрон обсудит этот план с президентом Чехии, а позже на этой неделе министры обороны и иностранных дел ЕС проведут отдельные встречи для уточнения деталей.

Поддержку этой инициативе уже выразили Германия, Нидерланды и Дания, присоединившиеся к Франции. По данным Bloomberg, европейские союзники демонстрируют солидарность с Украиной, поставляя военную технику в условиях обострения военного конфликта, когда украинские военные обеспокоены возможным прорывом российских войск в их оборонительные линии до летних месяцев.

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