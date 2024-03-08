Парламент Швейцарії підтримав передачу Україні заморожених російських активів

У Швейцарії зберігається понад $8 млрд, що належать центральному банку рф.

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Верхня палата парламенту Швейцарії підтримала пропозицію уряду про передачу Україні заморожених російських активів. Нижня палата ухвалила проєкт ще минулого року. Про повідомляє France24.

За таку пропозицію відав голоси 21 парламентарій, 19 були проти, троє – утрималися.

Видання зазначає, що у Швейцарії зберігається понад $8 млрд, що належать центральному банку рф.

Відтак уряду дозволили створити правовий механізм, який передбачає передачу заморожених коштів країни-агресора або активів його держкомпаній постраждалим державам.

«Факти справді дуже очевидні. рф серйозно порушила міжнародне право. Тому вона повинна відшкодувати завдану шкоду», – заявив міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс.

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