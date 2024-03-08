Єврокомісар із питань торгівлі приїхав в Україну

Єврокомісар запевнив у підтримці України у боротьбі з російською агресією.

Джерело фото: Х / Valdis Dombrovskis

Єврокомісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс відвідав Україну у п'ятницю, 8 березня, про що він повідомив у своєму дописі в соцмережі Х. Він відзначив, що це для нього велика честь повернутися в Україну, яка мужньо протистоїть жорстокій і незаконній агресії росії.

Домбровскіс також підкреслив непохитну підтримку Євросоюзу Україні, а також висловив впевненість, що майбутнє України пов'язане з Європою.

«Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії, як і знову висловити непохитну підтримку Євросоюзу. Україна, її народ, уже зробили свій чіткий вибір, що б не мав на думці кремль», — написав Єврокомісар.

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