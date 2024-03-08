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Верховний Суд пояснив, на що слід зважати судам при кваліфікації дій як погрози або насильства щодо адвоката

Достатньо, щоб винний усвідомлював той факт, що адвокат здійснює свою діяльність.

Методика допиту малолітньої особи «Зелена кімната» носить лише рекомендаційний характер – Верховний Суд

Проведення такої слідчої дії щодо малолітньої особи без урахування методики допиту «Зелена кімната» не є порушенням вимог КПК.

Депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном

Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

Витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника органу прокуратури чи постанову керівника органу досудового розслідування про призначення прокурорів/слідчих – Верховний Суд

Суди першої і апеляційної інстанцій, не отримавши від сторони обвинувачення копії відповідної постанови про призначення групи слідчих, прийшли до висновку, що слідчі були належно уповноваженими з огляду на наявність окремих витягів з ЄРДР.

  1. В Україні

Єврокомісар із питань торгівлі приїхав в Україну

12:26, 8 березня 2024
Єврокомісар запевнив у підтримці України у боротьбі з російською агресією.
Єврокомісар із питань торгівлі приїхав в Україну
Джерело фото: Х / Valdis Dombrovskis
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Єврокомісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс відвідав Україну у п'ятницю, 8 березня, про що він повідомив у своєму дописі в соцмережі Х. Він відзначив, що це для нього велика честь повернутися в Україну, яка мужньо протистоїть жорстокій і незаконній агресії росії.

Домбровскіс також підкреслив непохитну підтримку Євросоюзу Україні, а також висловив впевненість, що майбутнє України пов'язане з Європою.

«Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії, як і знову висловити непохитну підтримку Євросоюзу. Україна, її народ, уже зробили свій чіткий вибір, що б не мав на думці кремль», — написав Єврокомісар.

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