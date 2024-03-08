Еврокомиссар по вопросам торговли приехал в Украину

Еврокомиссар заверил в поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Источник фото: Х / Valdis Dombrovskis

Еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис посетил Украину в пятницу, 8 марта, о чем он сообщил в своей заметке в соцсети Х. Он отметил, что это для него большая честь вернуться в Украину, которая мужественно противостоит жестокой и незаконной агрессии россии.

Домбровскис также подчеркнул непоколебимую поддержку Евросоюза Украине, а также выразил уверенность, что будущее Украины связано с Европой.

"Большая честь вернуться в Украину, которая мужественно дает отпор жестокой и незаконной агрессии россии, как и вновь выразить непоколебимую поддержку Евросоюза. Украина, ее народ, уже сделали свой четкий выбор, что бы ни имел в виду кремль", - написал Еврокомиссар.

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