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  1. В мире

Парламент Швейцарии поддержал передачу Украине замороженных российских активов

15:52, 8 марта 2024
В Швейцарии хранится более $8 млрд, принадлежащих центральному банку рф.
Парламент Швейцарии поддержал передачу Украине замороженных российских активов
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Верхняя палата парламента Швейцарии поддержала предложение правительства о передаче Украине замороженных российских активов. Нижняя палата приняла проект еще в прошлом году. Об этом сообщает France24.

За такое предложение вел голоса 21 парламентарий, 19 были против, трое – воздержались.

Издание отмечает, что в Швейцарии хранится более $8 млрд, принадлежащих центральному банку рф.

Следовательно, правительству разрешили создать правовой механизм, предусматривающий передачу замороженных средств страны-агрессора или активов его госкомпаний пострадавшим государствам.

«Факты действительно очень очевидны. рф серьезно нарушила международное право. Поэтому он должен возместить нанесенный ущерб», – заявил министр иностранных дел Игнацио Кассис.

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