росія готує напад на країни НАТО «з 2026 року», — ЗМІ

Німецькі спецслужби вважають, що росія готується до масштабного конфлікту із Заходом.

Фото: rebeltv.eu

Німецькими спецслужбами було підготовлено для уряду аналіз російських військових загроз. У документі сказано, що росія може напасти на територію НАТО «з 2026 року», передає Business Insider.

В аналізі спецслужби Німеччини зазначають, що росія готується до масштабного конфлікту із Заходом. На це вказує кілька ознак, серед яких:

реорганізація армії;

пересування військ, і навіть розміщення ракет на заході росії;

нарощування вітчизняного виробництва озброєнь.

Прогнозується, що росія може подвоїти свою військову міць протягом наступних 5 років порівняно із сьогоденням.

У звіті додають, що «вже не можна виключати», що росія може здійснити напад на території НАТО «з 2026 року», наприклад, у країнах Балтії чи Фінляндії.

У виданні наголошують, що німецькі служби досі не робили подібних заяв публічно.

У свою чергу, американські спецслужби вважають, що «в середньостроковій перспективі» ризику нападу росії на НАТО немає, оскільки країні-терористу знадобиться від п'яти до восьми років, щоб відновити військову міць, яку вона мала до вторгнення в Україну, пише видання.

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