россия готовит нападение на страны НАТО «с 2026 года», — СМИ

Немецкие спецслужбы считают, россия готовится к масштабному конфликту с Западом.

Фото: rebeltv.eu

Немецкими спецслужбами был подготовлен для правительства анализ российских военных угроз. В документе сказано, что рф может напасть на территорию НАТО «с 2026 года», передает Business Insider.

В анализе спецслужбы Германии отмечают, россия готовится к масштабному конфликту с Западом. На это указывает несколько признак, среди которых:

реорганизация армии;

передвижение войск, а также размещение ракет на западе рф;

наращивание российского производства вооружений.

Прогнозируется, что россия может удвоить свою военную мощь в течение следующих 5 лет по сравнению с сегодняшним днем.

В отчете добавляют, что «уже нельзя исключать», что рф может осуществить нападение на территории НАТО «с 2026 года», например в странах Балтии или Финляндии.

В издании подчеркивают, что немецкие службы до сих пор не делали подобных заявлений публично.

В свою очередь, американские спецслужбы, считают, что «в среднесрочной перспективе» риска нападения россии на НАТО нет, поскольку стране-террористу понадобится от пяти до восьми лет, чтобы восстановить военную мощь, которую она имела до вторжения в Украину, пишет издание.

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