Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина подписала Меморандум с ЕС о финансировании за выполнение Ukraine Facility и кредитное соглашение – что нужно выполнить для получения средств

Некоторые из индикаторов, которые Украина должна реализовать для получения денег от ЕС, уже выполнены, в частности, это принятие Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы и усиление самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Что новый заместитель председателя ГСА по цифровизации судебной власти пообещал Совету правосудия

Как Леонид Сапельников пообещал Высшему совету правосудия разобраться с проблемами ЕСИТС.

Европарламент принял закон, которым запретил оказывать давление на СМИ, включая задержание, обыски в офисах и установку ПО для наблюдения

Как отмечает Европарламент, согласно новому закону властям будет запрещено оказывать давление на журналистов и редакторов, чтобы они раскрыли свои источники, включая задержание, санкции, обыски в офисах или установку программного обеспечения для наблюдения на их электронных устройствах.

Решение в судебном решении вопроса о взаимных обязанностях субъектов властных полномочий в сфере безопасности является основанием для их привлечения в качестве третьих лиц – Верховный Суд

Верховный Суд пояснил, что институт третьего лица направлен на создание условий для защиты прав, свобод и интересов такого лица, которые могут быть нарушены при разрешении спора между истцом и ответчиком в отсутствие третьего лица.

Социальная ответственность работодателя охватывает при определенных условиях и пенсионное обеспечение бывших работников – Верховный Суд

Социальная ответственность работодателя (его правопреемника) охватывает не только экономические обязанности перед работниками, но и содержит социальную и нравственную составляющую, что является важным вкладом в повышение доверия в обществе: заключение Верховного Суда.

  1. В мире

россия готовит нападение на страны НАТО «с 2026 года», — СМИ

16:22, 16 марта 2024
Немецкие спецслужбы считают, россия готовится к масштабному конфликту с Западом.
россия готовит нападение на страны НАТО «с 2026 года», — СМИ
Фото: rebeltv.eu
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Немецкими спецслужбами был подготовлен для правительства анализ российских военных угроз. В документе сказано, что рф может напасть на территорию НАТО «с 2026 года», передает Business Insider.

В анализе спецслужбы Германии отмечают, россия готовится к масштабному конфликту с Западом. На это указывает несколько признак, среди которых:

реорганизация армии;

передвижение войск, а также размещение ракет на западе рф;

наращивание российского производства вооружений.

Прогнозируется, что россия может удвоить свою военную мощь в течение следующих 5 лет по сравнению с сегодняшним днем.

В отчете добавляют, что «уже нельзя исключать», что рф может осуществить нападение на территории НАТО «с 2026 года», например в странах Балтии или Финляндии.

В издании подчеркивают, что немецкие службы до сих пор не делали подобных заявлений публично.

В свою очередь, американские спецслужбы, считают, что «в среднесрочной перспективе» риска нападения россии на НАТО нет, поскольку стране-террористу понадобится от пяти до восьми лет, чтобы восстановить военную мощь, которую она имела до вторжения в Украину, пишет издание.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Погрібний
    Сергій Погрібний
    суддя Великої Палати Верховного Суду