В Киеве в озеро Богатырское сбросили нефтепродукты, фото

В озере установили плавучие изгороди для предотвращения распространения нефти.

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16 марта в озеро Богатырское в Оболонском районе Киева неизвестные сбросили нефтепродукты. Факт загрязнения расследует полиция, сообщили специалисты КП "Плесо".

Указано, что специалисты получили обращение по поводу загрязнения от правоохранителей.

В озере установили плавучие изгороди для предотвращения распространения нефти. Для очистки озера применяют специальный сорбент "Эколан-М", применяемый при очистке почвы и природных водоемов от нефтепродуктов.

Специалисты мониторят состояние озера, в то же время правоохранители собирают необходимую информацию для расследования загрязнения водоема.

Напомним, что в Киеве существенно поднялся уровень воды в Днепре.

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