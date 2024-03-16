В Киеве в озеро Богатырское сбросили нефтепродукты, фото

16 марта в озеро Богатырское в Оболонском районе Киева неизвестные сбросили нефтепродукты. Факт загрязнения расследует полиция, сообщили специалисты КП "Плесо".
Указано, что специалисты получили обращение по поводу загрязнения от правоохранителей.
В озере установили плавучие изгороди для предотвращения распространения нефти. Для очистки озера применяют специальный сорбент "Эколан-М", применяемый при очистке почвы и природных водоемов от нефтепродуктов.
Специалисты мониторят состояние озера, в то же время правоохранители собирают необходимую информацию для расследования загрязнения водоема.
Напомним, что в Киеве существенно поднялся уровень воды в Днепре.
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