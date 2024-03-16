В Ровенской области курсант без разрешения оставил воинскую часть на 4 месяца: как его наказали

Солдат полностью признал вину и подписал соглашение с прокурором.

В Костополе на Ровенщине судили курсанта, который почти на 4 месяца покинул воинскую часть без разрешения руководства.

Как говорится в решении Костопольского районного суда (дело №564/2083/23), уроженец села Степангород на момент совершения преступления состоял в курсанте учебного батальона.

Молодой человек сознательно покинул воинскую часть 27.02.2023 года и отсутствовал до 21.06.2023 года, то есть, около четырех месяцев. Суд учел, что за этот срок мужчина дважды находился на лечении в медицинском учреждении. Затем он вернулся на службу добровольно.

Солдат полностью признал свою вину в совершении уголовного преступления и подписал соглашение с прокурором.

Курсанта признали виновным в самовольном уходе из воинской части и присудили ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

В настоящее время военнослужащий остается под стражей.

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