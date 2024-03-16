На Рівненщині курсант без дозволу залишив військову частину на 4 місяці: як його покарали

Солдат повністю визнав вину та підписав угоду з прокурором.

У Костополі на Рівненщині судили курсанта, який на майже 4 місяці залишив військову частину без дозволу керівництва.

Як йдеться у рішенні Костопільського районного суду (справа №564/2083/23), уродженець села Степангород на момент вчинення злочину перебував на посаді курсанта навчального батальйону.

Молодик свідомо залишив військову частину 27.02.2023 року та був відсутній до 21.06.2023 року, тобто, близько чотирьох місяців. Суд врахував, що упродовж цього терміну чоловік двічі перебував на лікуванні у медичному закладі. Згодом він повернувся на службу добровільно.

Солдат повністю визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення та підписав угоду з прокурором.

Курсанта визнали винним у самовільному залишенні військової частини та присудили йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Наразі військовослужбовець залишається під вартою.

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