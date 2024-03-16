У Києві в озеро Богатирське скинули нафтопродукти, фото

В озері встановили плавучі загорожі бони для унеможливлення розповсюдження нафти.

Фото: КП «Плесо»

16 березня в озеро Богатирське в Оболонському районі Києва невідомі скинули нафтопродукти. Факт забруднення розслідує поліція, повідомили фахівці КП "Плесо".

Вказано, що фахівці отримали звернення щодо забруднення від правоохоронців.

В озері встановили плавучі загорожі бони для унеможливлення розповсюдження нафти. Для очищення озера застосовують спеціальний сорбент "Еколан-М", який застосовується під час очищення ґрунтів та природних водойм від нафтопродуктів.