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  1. У світі

США звинуватили Apple у порушенні антимонопольного законодавства

19:15, 21 березня 2024
Мін'юст США звинувачує Apple в обмеженні доступу конкурентів до функцій iPhone.
США звинуватили Apple у порушенні антимонопольного законодавства
Джерело фото: icoola.ua
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Міністерство юстиції США подало позов до суду проти корпорації Apple через порушення антимонопольного законодавства. Звинувачення стосується блокування доступу конкурентів до функцій iPhone, які охоплюють як апаратну, так і програмну частину. До позову також долучилися генеральні прокурори 17 штатів США. Про це повідомляє Axios.

Це вже третій раз за останні 14 років, коли Міністерство юстиції виступає з позовом проти Apple у зв'язку з антимонопольними порушеннями.

Міністерство стверджує, що компанія Apple штучно обмежує доступ конкурентам до різних функцій iPhone. Зокрема, вони зазначають, що монополія Apple охоплює багато сфер, включаючи браузери, відеозв'язок, розважальні послуги, рекламу та інші. Також компанію звинувачують у тому, що вона заважає розробці кросплатформенних систем обміну повідомленнями, щоб примусити користувачів використовувати лише продукти Apple.

Позов також висуває звинувачення у тому, що Apple ускладнює впровадження платіжних рішень конкурентів, погіршує роботу інших смартфонів, обмежує взаємодію між смартфонами на різних платформах, блокує хмарні геймінгові сервіси та інші.

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