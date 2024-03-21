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  1. В мире

США обвинили Apple в нарушении антимонопольного законодательства

19:15, 21 марта 2024
Минюст США обвиняет Apple в ограничении доступа конкурентов к функциям iPhone.
США обвинили Apple в нарушении антимонопольного законодательства
Источник фото: icoola.ua
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Министерство юстиции США подало иск в суд против корпорации Apple из-за нарушения антимонопольного законодательства. Обвинение касается блокирования доступа конкурентов к функциям iPhone, которые охватывают как аппаратную, так и программную часть. К иску также присоединились генеральные прокуроры 17 штатов США. Об этом сообщает Axios.

Это уже третий раз за последние 14 лет, когда Министерство юстиции выступает с иском против Apple в связи с антимонопольными нарушениями.

Министерство утверждает, что компания Apple искусственно ограничивает доступ конкурентам к различным функциям iPhone. В частности, они отмечают, что монополия Apple охватывает многие сферы, включая браузеры, видеосвязь, развлекательные услуги, рекламу и другие. Также компанию обвиняют в том, что она мешает разработке кроссплатформенных систем обмена сообщениями, чтобы заставить пользователей использовать только продукты Apple.

Иск также выдвигает обвинения в том, что Apple затрудняет внедрение платежных решений конкурентов, ухудшает работу других смартфонов, ограничивает взаимодействие между смартфонами на разных платформах, блокирует облачные гейминговые сервисы и другие.

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