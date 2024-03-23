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  1. У світі

Чехія видворила зрадника України, який поширював кремлівську пропаганду через ЗМІ

15:43, 23 березня 2024
Українець протягом 20 років проживав у Чехії, а протягом останніх 10 років поширював кремлівські наративи.
Чехія видворила зрадника України, який поширював кремлівську пропаганду через ЗМІ
Джерело фото: repro ČT
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Чеський уряд прийняв рішення про вигнання з країни громадянина України Олександра Барабанова через його проросійські погляди, які, на думку влади, становлять загрозу національній безпеці. Про це повідомляє Deník N.

Зазначається, що Олександр Барабанов прибув до Чехії разом із батьками понад 20 років тому. Протягом останніх десяти років він активно поширював прокремлівські та антиукраїнські настрої у Чехії. Після анексії Криму він відзначився як один з найвідоміших громадських діячів, які висловлювали російську точку зору на події в Україні через засоби масової інформації.

За цими обставинами уряд Чехії прийняв рішення відкликати постійний вид на проживання для Барабанова та вигнати його з країни. Міністерство внутрішніх справ Чехії виразило побоювання, що він може становити загрозу національній безпеці на підставі інформації, отриманої від спецслужб.

За даними видання, Олександр Барабанов вважає себе росіянином і з моменту початку Революції Гідності в Україні активно поширює проросійські наративи, включаючи в ефірі чеських ЗМІ.

Сам Барабанов підтвердив своє вислання з Чехії та висловив страх перед депортацією в Україну, стверджуючи, що його можуть затримати на кордоні та відправити на фронт.

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