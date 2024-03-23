Чехія видворила зрадника України, який поширював кремлівську пропаганду через ЗМІ

Українець протягом 20 років проживав у Чехії, а протягом останніх 10 років поширював кремлівські наративи.

Джерело фото: repro ČT

Чеський уряд прийняв рішення про вигнання з країни громадянина України Олександра Барабанова через його проросійські погляди, які, на думку влади, становлять загрозу національній безпеці. Про це повідомляє Deník N.

Зазначається, що Олександр Барабанов прибув до Чехії разом із батьками понад 20 років тому. Протягом останніх десяти років він активно поширював прокремлівські та антиукраїнські настрої у Чехії. Після анексії Криму він відзначився як один з найвідоміших громадських діячів, які висловлювали російську точку зору на події в Україні через засоби масової інформації.

За цими обставинами уряд Чехії прийняв рішення відкликати постійний вид на проживання для Барабанова та вигнати його з країни. Міністерство внутрішніх справ Чехії виразило побоювання, що він може становити загрозу національній безпеці на підставі інформації, отриманої від спецслужб.

За даними видання, Олександр Барабанов вважає себе росіянином і з моменту початку Революції Гідності в Україні активно поширює проросійські наративи, включаючи в ефірі чеських ЗМІ.

Сам Барабанов підтвердив своє вислання з Чехії та висловив страх перед депортацією в Україну, стверджуючи, що його можуть затримати на кордоні та відправити на фронт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.