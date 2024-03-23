Теракт у «Крокус Сіті Хол»: у рф повідомили про затримання стрільців та показали відео

У Брянській області поліцейські рф затримання чотирьох осіб, яких підозрюють підозрюють у скоєнні теракту у «Крокус Сіті Хол».

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В рф повідомили про затримання чотирьох осіб, яких підозрюють у скоєнні теракту у ТЦ «Крокус Сіті Хол» у Московській області.

У слідчому комітеті рф заявили, що зловмисників затримали у Брянській області, «недалеко від кордону з Україною».

При цьому російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що глава фсб доповів російському диктатору володимирові путіну про затримання 11 людей після теракту в Crocus City Hall.

Четверо із затриманих, як стверджували, безпосередньо брали участь у нападі на концертну залу. У зв'язку із чим затримано решту семеро, у фсб не повідомили.

Нагадаємо, у ГУР відреагували на заяву фсб, що підозрювані у стрялянині в «Крокус Сіті Хол» нібито хотіли втекти до України

Крім того, в МЗС України прокоментували теракт в ТЦ у Підмосков'ї.

Також раніше повідомлялося, у США підтвердили причетність ІДІЛ до теракту в «Крокус Сіті Хол».

Додамо, в Офісі Президента заявили, що спроби рф підключити Україну до теракту – абсолютно неспроможні.

Ще повідомлялося, у США підтвердили причетність ІДІЛ до теракту в «Крокус Сіті Хол».

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