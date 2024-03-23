На Волині чоловік тяжко поранив ножем працівника ТЦК

Військком під час візиту до військовозобов'язаного став жертвою нападу та був госпіталізований із серйозними ножовими пораненнями.

Джерело фото: Telegram-канали

У Нововолинську на Волині чоловік з ножем напав на одного із працівників Територіального центру комплектування. Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та Служба підтримки.

Згідно з отриманою інформацією, двоє працівників ТЦК відвідали військовозобов'язаного, який ігнорував виклик на військову службу.

«На одного з них було здійснено напад із застосуванням холодної зброї (ножа) за адресою проживання громадянина», - йдеться в заяві.

За інформацією військкомів, під час обговорення ситуації чоловік раптово вийшов з квартири та наніс два удари ножем працівнику ТЦК. Один із ударів був заблокований, але другий спричинив серйозні травми, оскільки потрапив у черевну порожнину.

Негайно після інциденту працівника ТЦК госпіталізували з діагнозом «різана рана передньої стінки живота, проникаюча». Відомості про його поточний стан наразі не розголошуються.

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