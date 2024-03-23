На Волыни мужчина тяжело ранил ножом работника ТЦК

Военкомат во время визита к военнообязанному стал жертвой нападения и был госпитализирован с серьезными ножевыми ранениями.

Источник фото: Telegram-каналы

В Нововолынске на Волыни мужчина с ножом напал на одного из работников Территориального центра комплектования. Об этом сообщает Волынский областной ТЦК и Служба поддержки.

Согласно полученной информации, двое работников ТЦК посетили военнообязанного, который игнорировал вызов на военную службу.

"На одного из них было совершено нападение с применением холодного оружия (ножа) по адресу проживания гражданина", - говорится в заявлении.

По информации военкома, во время обсуждения ситуации мужчина внезапно вышел из квартиры и нанес два удара ножом работнику ТЦК. Один из ударов был заблокирован, но второй вызвал серьезные травмы, поскольку попал в брюшную полость.

Сразу после инцидента работника ТЦК госпитализировали с диагнозом "резаная рана передней стенки живота, проникающая". Сведения о его текущем состоянии пока не разглашаются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.