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Теракт в «Крокус Сити Холл»: в рф сообщили о задержании стрелков и показали видео

13:58, 23 марта 2024
В Брянской области полицейские рф задержаны четырех человек, которые подозреваются в совершении теракта в «Крокус Сити Холл».
Теракт в «Крокус Сити Холл»: в рф сообщили о задержании стрелков и показали видео
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В россии сообщили о задержании четырех человек, подозреваемых в совершении теракта в ТЦ «Крокус Сити Холл» в Московской области.

В следственном комитете рф заявили, что злоумышленников задержали в Брянской области, «недалеко от границы с Украиной».

При этом российские пропагандистские СМИ сообщили, что глава фсб доложил российскому диктатору владимиру путину о задержании 11 человек после теракта в Crocus City Hall.

Четверо из задержанных, как утверждали, непосредственно участвовали в нападении на концертный зал. В связи с чем задержаны остальные семь, в фсб не сообщили.

Напомним, в ГУР отреагировали на заявление фсб, что подозреваемые в стрельбе в «Крокус Сити Холл» якобы хотели бежать в Украину.

 Кроме того, в МИД Украины прокомментировали теракт в ТЦ в Подмосковье.

Также ранее сообщалось, в США подтвердили причастность ИГИЛ к теракту в «Крокус Сити Холл».

Добавим, в Офисе Президента заявили, что попытки рф подключить Украину к теракту - абсолютно несостоятельны.

Еще сообщалось, в США подтвердили причастность ИГИЛ к теракту в ТЦ в рф.

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