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  1. В мире

Чехия выдворила предателя Украины, который распространял кремлевскую пропаганду через СМИ

15:43, 23 марта 2024
Украинец в течение 20 лет проживал в Чехии, а в течение последних 10 лет распространял кремлевские нарративы.
Чехия выдворила предателя Украины, который распространял кремлевскую пропаганду через СМИ
Источник фото: repro ČT
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Чешское правительство приняло решение об изгнании из страны гражданина Украины Александра Барабанова из-за его пророссийских взглядов, которые, по мнению властей, представляют угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает Deník N.

Отмечается, что Александр Барабанов прибыл в Чехию вместе с родителями более 20 лет назад. В течение последних десяти лет он активно распространял прокремлевские и антиукраинские настроения в Чехии. После аннексии Крыма он отметился как один из самых известных общественных деятелей, которые выражали российскую точку зрения на события в Украине через средства массовой информации.

По этим обстоятельствам правительство Чехии приняло решение отозвать постоянный вид на жительство для Барабанова и выгнать его из страны. Министерство внутренних дел Чехии выразило опасения, что он может представлять угрозу национальной безопасности на основании информации, полученной от спецслужб.

По данным издания, Александр Барабанов считает себя россиянином и с момента начала Революции Достоинства в Украине активно распространяет пророссийские нарративы, включая в эфире чешских СМИ.

Сам Барабанов подтвердил свою высылку из Чехии и выразил страх перед депортацией в Украину, утверждая, что его могут задержать на границе и отправить на фронт.

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