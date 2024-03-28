Канада не має наміру продовжувати програму спрощеного прийому українських біженців

Канада не продовжуватиме програму зі спрощеного прийому українських біженців Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET). Про це заявив міністр імміграції Канади Марк Міллер, передає Globe & Mail.

Міністр зазначив, що уряд не має наміру продовжувати термінову візову програму для українців, згідно з якою вони можуть приїхати в країну до кінця місяця. При цьому Міллер зазначив, що Канада має намір зберігати «гнучкість», аби реагувати на події в Україні.

Представник уряду заявив, що приблизно 300 тис. українців прибудуть до Канади до кінця березня, і ще сотні тисяч мають право приїхати сюди за програмою спрощеного прийому.

«Необхідна операційна гнучкість для реагування на події в Україні», - підкреслив він.

Як відомо, програма дозволяла українським біженцям безкоштовно отримати трирічний дозвіл на роботу, проживання та освіту в Канаді.

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