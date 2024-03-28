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Канада не намерена продолжать программу упрощенного приема украинских беженцев

13:10, 28 марта 2024
Программа позволяла украинским беженцам бесплатно получить трехлетнее разрешение на работу, проживание и образование в Канаде.
Канада не намерена продолжать программу упрощенного приема украинских беженцев
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Канада не будет продолжать программу упрощенного приема украинских беженцев Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET). Об этом заявил министр иммиграции Канады Марк Миллер, передает Globe & Mail.

Министр отметил, что правительство не намерено продолжать срочную визовую программу для украинцев, согласно которой они могут приехать в страну до конца месяца. При этом Миллер отметил, что Канада намерена сохранять гибкость, чтобы реагировать на события в Украине.

Представитель правительства заявил, что около 300 тыс. украинцев прибудут в Канаду до конца марта, и еще сотни тысяч имеют право приехать сюда по программе упрощенного приема.

«Необходима операционная гибкость для реагирования на события в Украине», - подчеркнул он.

Как известно, программа позволяла украинским беженцам бесплатно получить трехлетнее разрешение на работу, проживание и образование в Канаде.

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