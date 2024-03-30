Шенгенська зона розшириться на дві країни

Новими членами Шенгенської зони стануть Болгарія й Румунія.

Фото: Flickr

Болгарія й Румунія в неділю, 31 березня, стануть членами Шенгенської зони. Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.

"Комісія рішуче вітає це досягнення, яке слідує за історичним рішенням Ради від грудня 2023 року. Вступ цих двох держав-членів до Шенгенської зони зробить спільний простір більш привабливим завдяки значному розширенню найбільшого у світі спільного простору без внутрішнього прикордонного контролю", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що до кінця 2024 року Рада ЄС має ухвалити рішення про встановлення дати скасування перевірок на внутрішніх сухопутних кордонах між Болгарією, Румунією та іншими країнами Шенгенської зони.

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