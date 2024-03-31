На Одещині затримали митника, який налагодив систему «відкатів» за вивезення незадекларованої готівки

За даними СБУ, він вимагав «відкат» 1% від загальної суми валюти, яку без декларування вивозили з території України.

Фото: СБУ

СБУ повідомляє про затримання інспектора Одеської митниці, який налагодив систему «відкатів» за вивезення з України незадекларованої готівки.

Зазначається, що до організації «схеми» причетний державний інспектор митного посту «Білгород-Дністровський». Він вимагав «відкат» – 1% від загальної суми валюти, яку без декларування вивозили з території України.

Зафіксовано, що за його сприяння через кордон намагалися перевезти декілька мільйонів у гривневому еквіваленті. За хабар чиновник обіцяв ділкам безперешкодний валютний «трафік», не вдаючись у походження готівкових коштів.

Співробітники СБУ затримали фігуранта під час отримання неправомірної вигоди за «пропуск» партії незадекларованих грошей.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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