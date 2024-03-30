Федір Веніславський про найважливіші зміни у мобілізації:Всі будуть на військовому обліку

Федір Веніславський повідомив, що мета нового законопронкту про мобілізацію – удосконалити процес насамперед військового обліку, аби всі військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років були на цьому обліку.

У новому законопроекті про мобілізацію законодавці прагнуть удосконалити процес військового обліку, щоб усі військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років були у реєстрі. Про це повідомив член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, інформує 24 Канал.

Він заявив, що держава інколи не розуміє, який у неї мобілізаційний потенціал, оскільки поліцейські та представники інших складових сектор безпеки оборони, які не входять до складу ЗСУ, перебувають на спеціальних внутрішніх обліках.

Веніславський пояснив, що новий законопроект дозволить зняти з військового обліку осіб, які не підлягають мобілізації, наприклад засуджених, поліцейських та рятувальників.

"Нині всі будуть перебувати на військовому обліку і будуть, відповідно, або мати право на відстрочку від призову, або на бронювання. Це концептуальна річ для того, щоби ми розуміли на кого держава може розраховувати в умовах такої масштабної війни", – наголосив Веніславський.

Крім того, новий законопроект регулює незаконний перетин кордону, оскільки багато осіб з інвалідністю зловживають законодавством. Наприклад якщо людина з інвалідністю виїжджає за межі України, то з нею може бути людина, яка її супроводжує.

Те саме стосується й освітньої складової. Наприклад, коли люди, які закінчили військовий вищий навчальний заклад та мають офіцерські звання, вступали на другу – третю вищу освіту. Усе, аби не бути мобілізованими під час воєнного стану. При тому, що держава витратила кошти на їхню підготовку.

"Ці всі можливості для зловживань, для уникнення від мобілізації намагаємося припинити", – сказав Веніславський.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, коли очікувати прийняття законопроєкту про мобілізацію.

Як стало відомо, деякі норми про стимулювання громадян України стати на військовий облік у законопроекті 10449 про мобілізацію залишаться.

Також повідомлялося, чи мобілізовуватимуть випускників перед вступом на магістратуру чи аспірантуру.

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