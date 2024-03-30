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Федор Вениславский о важнейших изменениях в мобилизации: Все будут на военном учете

18:37, 30 марта 2024
Федор Вениславский сообщил, что цель нового законопронкта о мобилизации – усовершенствовать процесс прежде всего военного учета, чтобы все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет были на этом учете.
Федор Вениславский о важнейших изменениях в мобилизации: Все будут на военном учете
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В новом законопроекте о мобилизации законодатели стремятся усовершенствовать процесс военного учета, чтобы все военнообязанные граждане от 18 до 60 лет были в реестре. Об этом сообщил член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, информирует 24 Канал.

Он заявил, что государство иногда не понимает, какой у него мобилизационный потенциал, поскольку полицейские и представители других составляющих сектора безопасности обороны, не входящие в состав ВСУ, находятся на специальных внутренних учетах.

Вениславский пояснил, что новый законопроект позволит снять с военного учета лиц, не подлежащих мобилизации, например, осужденных, полицейских и спасателей.

"Сейчас все будут состоять на военном учете и будут, соответственно, либо иметь право на отсрочку от призыва, либо на бронирование. Это концептуальная вещь для того, чтобы мы понимали, на кого государство может рассчитывать в условиях такой масштабной войны", — подчеркнул Вениславский.

Кроме того, новый законопроект регулирует незаконное пересечение границы, поскольку многие лица с инвалидностью злоупотребляют законодательством. Например, если человек с инвалидностью выезжает за пределы Украины, то с ним может быть сопровождающий его человек.

То же касается и образовательной составляющей. Например, когда люди, окончившие военное высшее учебное заведение и имеющие офицерские звания, поступали на второе – третье высшее образование. Все, чтобы не быть мобилизованными во время военного положения. При том что государство потратило средства на их подготовку.

"Эти все возможности для злоупотреблений, во избежание мобилизации пытаемся прекратить", — сказал Вениславский.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, когда ожидать принятия законопроекта о мобилизации. 

Как стало известно, некоторые нормы о стимулировании граждан Украины стать на военный учет в законопроекте 10449 о мобилизации останутся.

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