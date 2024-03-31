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В Одесской области задержали таможенника, который наладил систему «откатов» за вывоз незадекларированных наличных денег

07:35, 31 марта 2024
По данным СБУ, он требовал откат 1% от общей суммы валюты, которую без декларирования вывозили с территории Украины.
В Одесской области задержали таможенника, который наладил систему «откатов» за вывоз незадекларированных наличных денег
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СБУ сообщает о задержании инспектора Одесской таможни, наладившего систему «откатов» за вывоз из Украины незадекларированной наличности.

Отмечается, что в организации «схемы» причастен государственный инспектор таможенного поста «Белгород-Днестровский». Он требовал откат – 1% от общей суммы валюты, которую без декларирования вывозили с территории Украины.

Зафиксировано, что с его содействием через границу пытались перевезти несколько миллионов в гривневом эквиваленте. За взятку чиновник обещал дельцам беспрепятственный валютный трафик, не вдаваясь в происхождение наличных средств.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта при получении неправомерной выгоды за «пропуск» партии незадекларированных денег.

В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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