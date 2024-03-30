Шенгенская зона расширится на две страны

Новыми членами Шенгенской зоны станут Болгария и Румыния.

Болгария и Румыния в воскресенье, 31 марта, станут членами Шенгенской зоны. Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

"Комиссия решительно приветствует это достижение, которое следует за историческим решением Совета от декабря 2023 года. Вступление этих двух государств-членов в Шенгенскую зону сделает общее пространство более привлекательным благодаря значительному расширению крупнейшего в мире общего пространства без внутреннего пограничного контроля", - говорится в сообщении.

Сообщается, что до конца 2024 года Совет ЕС должен принять решение об установлении даты отмены проверок на внутренних сухопутных границах между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгенской зоны.

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