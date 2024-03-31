У Німеччині записку в блокноті для барних замовлень визнали заповітом

Той факт, що записка знаходиться на незвичайному документі, не позначена як заповіт, не заважає її класифікувати як заповіт, - ухвалив суд.

У Німеччині Вищий обласний суд класифікував записку у блокноті як заповіт, передає Bild.

Трактирщик Менно Кеттвіч помер у віці 77 років, а його супутниця стверджувала, що знайшла записку в його ресторані за кілька тижнів після смерті.

Видання зазначає, що у блокноті був запис з текстом: «Габі отримує все», а також дата і підпис Менно. Жінка вирішила звернутися до суду за свідченням спадщини, але племінники загиблого виступили проти Габі.

«Це не має нічого спільного із заповітом. Крім того, я думаю, що це фейк», - заявив один із племінників.

За його словами, справа у справедливості, а не у спадщині, яка включає будинки та землю та оцінюється приблизно у 300 000 євро.

Окружний суд ухвалив рішення проти Габі, але Вищий обласний суд, порівнявши записку з почерком чоловіка, визнав у ній заповіт.

«Той факт, що записка знаходиться на незвичайному документі, не позначена як заповіт, а також зберігалася за прилавком, не заважає класифікувати її як заповіт», - сказано у рішенні суду.

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