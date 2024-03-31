В Германии записку в блокноте для барных заказов признали завещанием

Тот факт, что записка находится на необычном документе, не помечена как завещание, не мешает классифицировать ее как завещание, - постановил суд.

В Германии Высший областной суд классифицировал записку в блокноте как завещание, передает Bild.

Трактирщик Менно Кеттвич умер в возрасте 77 лет, а его спутница утверждала, что нашла записку в его ресторане через несколько недель после смерти.

Издание отмечает, что в текст в блокноте для заказов гласил: «Габи получает все», а также дата и подпись Менно. Женщина решила обратиться в суд за свидетельством о наследстве, но племянники погибшего выступили против Габи.

«Это не имеет ничего общего с завещанием. Кроме того, я думаю, что это фейк», - заявил один из племянников.

По его словам, дело в справедливости, а не в наследстве, которое включает дома и землю и оценивается примерно в 300 000 евро.

Окружной суд вынес решение против Габи, но Высший областной суд, сравнив записку с почерком мужчины, признал в ней завещание.

«Тот факт, что записка находится на необычном документе, не помечена как завещание, а также хранилась за прилавком, не мешает классифицировать ее как завещание», — сказано в решении суда.

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