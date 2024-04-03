Imagine Dragons, Біллі Айліш та ще понад 200 артистів підписали лист проти використання ШІ у музиці

Більше 200 артистів проти безвідповідального використання ШІ в індустрії.

Джерело фото: ukraine.musicshore.com

Понад 200 артистів об'єдналися, щоб висловити своє обурення використанням штучного інтелекту в музичній індустрії, яке вони вважають «хижацьким». Про це повідомляє BBC.

Відкритий лист, організований кампанією «Альянс за права митців» і опублікований на платформі Medium. У листі зазначено, що використання штучного інтелекту без належної уваги до прав творців може призвести до порушень та знецінення їхньої праці.

Артисти вважають, що використання штучного інтелекту для створення музики без дозволу авторів є «наступом на людську творчість». Вони закликали технологічні компанії прийняти зобов'язання не розробляти програмні засоби, які заміняли б артистів або підривали їхню творчість.

Ця акція стала важливим кроком у захисті прав митців і викликала обговорення у музичній галузі щодо етичного використання технологій в мистецтві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.