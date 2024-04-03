Практика судів
  1. У світі

Imagine Dragons, Біллі Айліш та ще понад 200 артистів підписали лист проти використання ШІ у музиці

19:23, 3 квітня 2024
Більше 200 артистів проти безвідповідального використання ШІ в індустрії.
Imagine Dragons, Біллі Айліш та ще понад 200 артистів підписали лист проти використання ШІ у музиці
Джерело фото: ukraine.musicshore.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Понад 200 артистів об'єдналися, щоб висловити своє обурення використанням штучного інтелекту в музичній індустрії, яке вони вважають «хижацьким». Про це повідомляє BBC.

Відкритий лист, організований кампанією «Альянс за права митців» і опублікований на платформі Medium. У листі зазначено, що використання штучного інтелекту без належної уваги до прав творців може призвести до порушень та знецінення їхньої праці.

Артисти вважають, що використання штучного інтелекту для створення музики без дозволу авторів є «наступом на людську творчість». Вони закликали технологічні компанії прийняти зобов'язання не розробляти програмні засоби, які заміняли б артистів або підривали їхню творчість.

Ця акція стала важливим кроком у захисті прав митців і викликала обговорення у музичній галузі щодо етичного використання технологій в мистецтві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На посади суддів апеляційних судів претендують 1 850 кандидатів – ВККС

ВККС завершила процедуру допуску кандидатів до участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів.

Кабмін вніс зміни до Порядку функціонування електронної системи закупівель і здійснення публічних закупівель під час війни

Уточнено порядок здійснення публічних закупівель товарів, робіт i послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

Подальше залишення в Україні пам’ятників Булгакову є пропагандою російської імперської політики – комісія Українського інституту національної пам’яті ухвалила висновок

В Українському інституті національної пам’яті заявили, що подальше використання імені Булгакова у назвах географічних об’єктів, перебування у публічному просторі встановлених на його честь пам’ятників є пропагандою російської імперської політики.

Національний університет оборони вимагав виселити офіцера запасу разом з сім’єю з гуртожитку – що вирішив Верховний Суд

Забудовник не виконав своїх зобов’язань з будівництва квартири за рахунок коштів, які були виплачені офіцеру запасу в якості грошової компенсації для отримання жилого приміщення, але Національний університет оборони вимагав виселити його разом з родиною з кімнати у гуртожитку без надання іншого жилого приміщення.

«Укрексімбанку» доведеться виплатити 2,5 млн грн за вимушений прогул звільненому через скандал з журналістами «Схем» начальнику управління внутрішньої безпеки – рішення ВС

Верховний Суд розглянув справу екс-начальника управління внутрішньої безпеки «Укрексімбанку», який хотів поновитися на роботі після скандалу з журналістами «Схем».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Єросова
    Іванна Єросова
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Олександр Коровайко
    Олександр Коровайко
    голова Херсонського апеляційного суду